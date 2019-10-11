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Bolu’da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bolu’da polis ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı’na ithafen yaptıkları operasyonda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Bolu’da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu’da polis ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı’na ithafen yaptıkları operasyonda kamyonun kasasına gizlenmiş 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan şüpheli kamyonu durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda, kamyonun kasasına sonradan yapıldığı belirlenen yerlerde piyasa değeri 82 bin lira olan 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü T.Ö. (23), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun Barış Pınarı Harekatı’na ithafen yapıldığı belirtildi.

Bolu’da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu’da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu’da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

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