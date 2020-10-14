HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu’da 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 23:04 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı otoyol üzerine kurulan uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik köpeği ‘Sezar’la yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda, Lübnan uyruklu Baraa Alhajeri (24) ile Suriye uyruklu Ahmet Elhatip (25), M.R. (28) ve E.L. (24) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Lübnan uyruklu Baraa Alhajeri ve Suriye uyruklu Ahmet Elhatip çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.R. ve E.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Hatay'da yamaçta mahsur kalan 3 kişinin imdadına AFAD yetiştiHatay'da yamaçta mahsur kalan 3 kişinin imdadına AFAD yetişti
İşte karalahana sarmasının tarifi...İşte karalahana sarmasının tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Seks kaseti iddiası ortalığı karıştırdı!
Seks kaseti iddiası ortalığı karıştırdı!
Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı
Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Aracıyla giderken görünce şoke oldu!
Aracıyla giderken görünce şoke oldu!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'in sözlerine cevap
Fuat Oktay'dan hakkındaki sözlere sert cevap
TEM’in Ankara yönünün kapatılması D-100 Karayolu’nda trafiği felç etti
D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu
Hatay'da yamaçta mahsur kalan 3 kişinin imdadına AFAD yetişti
Hatay'da yamaçta mahsur kalan 3 kişinin imdadına AFAD yetişti
Siirt'te yol kenarında erkek cesedi bulundu
Korkunç olay! Cansız bedeni yol kenarında bulundu
Adana'da mobilya yüklü araç alev topuna döndü
Mobilya yüklü araç alev topuna döndü
Sahte içki kabusu büyüyor! 6 günde 49 kişi yaşamını yitirdi
Kabus büyüyor! İşte sahte içkide 6 günlük bilanço
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.