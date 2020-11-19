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  4. Bolu’da 100 bin lira değerinde kereste çalan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da 100 bin lira değerinde kereste çalan 4 kişi adliyeye sevk edildi

19.11.2020 12:44 | Son Güncelleme:
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Bolu’da bir firmanın deposundan 100 bin lira değerinde ithal kereste ile traktör çalarak 10 kişiye satan 4 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Gölköy mevkiinde bulunan bir kereste firmasına ait depodan piyasa değeri 100 bin lira olan ithal kereste ile traktör çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da bir firmanın deposundan 100 bin lira değerinde ithal kereste ile traktör çalarak 10 kişiye satan 4 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Gölköy mevkiinde bulunan bir kereste firmasına ait depodan piyasa değeri 100 bin lira olan ithal kereste ile traktör çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde 4 kişinin depodaki keresteleri traktörün römorkuna yükleyerek kaçtıkları tespit edildi.
Şüphelilerin, çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattıklarını belirleyen ekipler, ürünleri tek tek toplayarak sahibine teslim etti. Eşgalleri belirlenen şüpheliler E.Y. (20), A.K. (20), S.M.(20) ve E.K’yi (20) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 genç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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