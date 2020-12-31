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  4. Bolu’da, 112 Acil Sağlık ekibine kurusıkı tabancalı saldırı

Bolu’da, 112 Acil Sağlık ekibine kurusıkı tabancalı saldırı

31.12.2020 00:00 | Son Güncelleme:
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Bolu’da, rahatsızlanan yaşlı bir kadının evine giden 112 Acil Sağlık ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra kurusıkı tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi Can Sokak’ta yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadının rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu’da, rahatsızlanan yaşlı bir kadının evine giden 112 Acil Sağlık ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra kurusıkı tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi Can Sokak’ta yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadının rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, hastanın durumuyla ilgili yakınlarından bilgi aldığı sırada, İ.E.E. (32) isimli vatandaş sağlık ekiplerine sözlü saldırıda bulundu. Şahsın saldırgan tavır göstermesi üzerine ekipler, ambulansa binerek polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin polisleri beklediği sırada İ.E.E. isimli yanında bulunan kurusıkı tabanca ile 7 el ateş etti. Olay yerinden uzaklaşarak Bahçelievler Polis Karakolu’na giden sağlık ekipleri şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Herhangi bir sağlık çalışanın yara almadan kurtulduğu olayın ardından polis ekipleri İ.E.E.’yi gözaltına aldı. İ.E.E., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Beyaz Kod veren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

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