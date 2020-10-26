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Bolu’da 12 evin yandığı köyde enkaz kaldırma çalışması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bolu’da 12 evin yandığı ve büyükbaş hayvanların telef olduğu yangında hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Bolu’da 12 evin yandığı ve büyükbaş hayvanların telef olduğu yangında hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Yangında evsiz kalan 32 vatandaştan Hamide Kayman, “Acı bir gündü. İçler acısı. Hatıralar, hayvanlar gitti” dedi.
Yangın, dün saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevrede bulunan diğer evlere ve ahırlara sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. 12 evin küle döndüğü ve büyükbaş hayvanların telef olduğu yangın gece saatlerinde tamamen söndürülebildi.

Yangın yerinde enkaz kaldırma çalışması başladı
Yangının söndürülmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler tarafından hasar tespit ve yanan evlerin enkazlarının kaldırılma çalışmaları başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarına katılan vatandaşlar küle dönen evlerinden kalan hurdaları toplayarak satmak için traktörlerle götürdü.
“Canlar gittikten sonra çadırda kalmak zor değil”
Yangının ardından Kuzfındık köyünde yaşayan 32 vatandaş evsiz kaldı. Evsiz kalan vatandaşların bir kısmı geceyi akraba ve komşularının evinde geçirirken, gidecek bir yerleri olmayanlar ise yangın bölgesine yakın alanda AFAD’ın kurduğu çadırlarda geçirdi. Yangında evi yanarak 5 büyükbaş hayvanı da telef olan Hamide Kayman, “Acı bir gündü. İçler acısı. Hatıralar, hayvanlar gitti. Herşey gitti. 5 tane büyükbaş hayvanım gitti. Evde annemle babam vardı. Biz başka köydeydik. Oradan buraya gelene kadar yanmış. Prefabrik ev yapılacakmış. Gece çadırda kaldık. Her zorluğa katlanıyoruz artık. Canlar gittikten sonra çadırda kalmak zor değil” dedi.

"Her şeyim yandı sadece hayvanları kurtardık”
Yangında 2 katlı evi ve ahırı yanan Mehmet Karakaya, “Ben saat 11.00 gibi ormana gittim. Muhtar telefon etti. Köy yanıyor dedi. Geldiğimizde ev yanmış. 2 katlı ev ve ahır vardı. Geceyi babamın evinde geçirdim. Yardım gelmesini bekliyoruz. Sadece elbiselerle kaldık. Her şeyim yandı sadece hayvanları kurtardık” diye konuştu.
"Geceyi komşuda geçirdik"
Bir diğer yangınzede Nezaket Çiftçi ise, “Sadece hayvanları çıkarabildik. Geceyi komşuda geçirdik. Komşuda yatıyoruz. Evde 2 kişi kalıyorduk. Ancak hayvanları kurtarabildik” şeklinde konuştu.

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