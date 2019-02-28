HABER

Bolu'da 12 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve 4 'ByLock' kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'si, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Yakalama kararı olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Adana merkezli 7 ilde memurları dolandıran çeteye operasyonAdana merkezli 7 ilde memurları dolandıran çeteye operasyon
Jandarmadan kaçıp, 'hırsızlık' şüphesiyle gözaltına alındılarJandarmadan kaçıp, 'hırsızlık' şüphesiyle gözaltına alındılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.