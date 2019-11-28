HABER

Bolu'da 15 eve giren hırsız, yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:38 | Son Güncelleme

BOLU'da, 15 evden çok sayıda elektronik ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Y.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 15 evden çok sayıda elektronik ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. (33), adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldan bu yana Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar mahallelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda LCD televizyon, laptop, bilgisayar, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ele geçirdi, S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
S.Y.'nin hırsızlık suçlarını uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık gibi suçlardan 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
Şüphelinin evinde ele geçirilen elektronik eşyalardan bazıları ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMine Tugay'dan iddialı paylaşımMine Tugay'dan iddialı paylaşım
Bakan Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdümBakan Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm
Otomobilin çarptığı kadın öldüOtomobilin çarptığı kadın öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

Mardin'de feci kaza! Yaralılar var

Mozart'ın çocukluk portresi 4 milyon avroya satıldı

Tam 4 milyon avroya satıldı!

Doktorlar 'öldü' diyerek bıraktı, 19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu

Bir anda alev topuna döndü! Öğrenciler son anda kurtuldu

Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü! Adli kontrolle serbest bırakıldı

Dehşete düşüren şiddet görüntüleri! Adli kontrolle serbest bırakıldı

Apseli dişi çekip ölüme neden olduğu iddia edilen 'sahte diş hekimi' tutuklandı

Diş apsesi ölümünde flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.