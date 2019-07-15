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Bolu’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehitler ziyaret edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Bolu’da, 15 Temmuz darbe girişiminin 3’ncü yılında Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yılında Garnizon Şehitliğinde tören yapıldı.

Bolu’da, 15 Temmuz darbe girişiminin 3’ncü yılında Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.
Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yılında Garnizon Şehitliğinde tören yapıldı. Bolu Valiliği öncülüğünde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bolu Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen törene Vali Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutanı Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve protokol üyeleri katıldı.
Şehitler için yapılan saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve Bolu Müftüsü Orhan Genç duasının ardından şehitlikteki kabirlere karanfil bırakıldı.
Şehit Ozan Özen’in annesi gözyaşlarını tutamadı
15 Temmuz’da İstanbul’da görev yaparken şehit olan polis memuru Ozan Özen’in annesi Emine Özen, oğlunun mezarına karanfil bırakırken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan anneyi Bolu Valisi Ahmet Ümit teskin etti.

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