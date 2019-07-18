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Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

BOLU ve Ankara'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU ve Ankara'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında K.O. (43) ve M.B. (35) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.O. ile ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara’da öğretmenlik yaptığı belirlenen M.B., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. K.O. ise kendi isteğiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyedeBolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyede

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