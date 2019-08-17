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Bolu’da, 2 gün önce kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

Bolu’da, 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Fatma Bay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza, Perşembe günü Bolu’nun Mudurnu ilçesi 100.

Bolu’da, 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Fatma Bay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Perşembe günü Bolu’nun Mudurnu ilçesi 100. Yıl köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu-Nallıhan karayolu üzerinde seyir halinde olan Muhammed Onur O.’nun kullandığı 06 BHZ 52 plakalı tır ile karşı yönden gelen Mustafa Bay yönetimindeki 06 AVP 38 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Berat Yekta (3), Aslı ve Nusret Atak ile Fatma ve Sultan Bay yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü.
Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Bay, 2 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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