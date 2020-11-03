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Bolu’da 2 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bolu’da, arkadaşlarının 2 gündür haber alamadığı Sercan A.

Bolu’da, arkadaşlarının 2 gündür haber alamadığı Sercan A. (32)’nın evine giren ekipler şahsın intihar ederek hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Esin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım firmasında işçi olarak çalışan Sercan A.’dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları şahsın evine gitti. Sercan A.’nın kapıyı açmaması üzerine Sercan A.’nın arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, genç adamın doğalgaz borusuna asılmış bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede olayın intihar olduğu anlaşıldı. Sercan A.’nın bir süredir psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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