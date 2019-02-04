Bolu’da, 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Bolu’da 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Yukarısoku Mahallesi 749. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Kasapoğlu ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anında evde olmayan ve alışveriş yapmak için kent merkezindeki hal pazarına giden Kasapoğlu’nun komşuları, alevlerin yükselmesiyle birlikte itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Evinde yangın çıktığını haber alarak olay yerine gelen aile büyük üzüntü yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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