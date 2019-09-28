HABER

Bolu'da 2 kedinin zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

İki sokak kedisinin cansız bedeni Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı

Bolu'da zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen 2 sokak kedisinin cansız bedeni Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'nde 2 sokak kedisi dün sabah saatlerine ölü olarak bulundu.

Kedilerin zehirlendiğinden şüphelenen mahalle sakinleri, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Ölen kedileri alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, kedilerin neden öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

- Mahalle sakinleri kedilerin zehirlendiğini iddia etti

Öte yandan mahalle sakinleri ise kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

Mahalle sakinlerinden Haldun Karakurt, yaptığı açıklamada, sokaktaki kedileri beslediği esnada G.Y. adlı kadın ile karşı karşıya geldiğini ve bu anları cep telefonuyla video çekerek kaydettiğini aktararak, 4-5 senedir her sabah ve her akşam sokaktaki kedilere mama verdiğini söyledi.

G.Y'nin sürekli sokak kedileri ile uğraştığını ifade eden Karakurt, şöyle devam etti:

"Bizden önceki kiracıya da aynı şekilde tepki göstermiş. Sokaktaki kedileri taşlıyorlar, tekme atıyorlar karı koca. Ben görmedim ama tekme ve taş attıklarını gören komşular var. Bunu senelerdir yapıyorlar. Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. En son 'Zehirleyeceğim.' dediği bir video çektim. Mama kapları koyuyorum, arkamdan geliyor ve kaplara tekme atıyor. Artık bir çare bulunmasını istiyorum. En son 2 tane yavru kedi bulduk. Zehirlendiklerinden tam emin değilim. Milli Parklardan gelerek aldılar. Otopsi yapacaklar. Ona göre zehirlenip zehirlenmedikleri belli olacak. Şikayetçi olacağız. Hayvan hakları dernekleri de mahalle sakinleri de şikayetçi olacaklar."

Bu arada, kedileri beslemeye çalışan mahalle sakini Haldun Karakurt tarafından cep telefonu ile çekilen videoda, G.Y. adlı kadının "Mahallede sağ kedi sol kedi. Yazık yazık. Zehirleyeceğim onları." sözleri yer alıyor.

Bunu yapan Suriyeli genci alnından öptüBunu yapan Suriyeli genci alnından öptü
Büyükçekmece’de hasarlı olan evler iş yerleri inceleniyorBüyükçekmece’de hasarlı olan evler iş yerleri inceleniyor
Bodrum'da Zeynep Casalini iklim eylemine katıldıBodrum'da Zeynep Casalini iklim eylemine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu kedilerin zehirlendiği iddiası

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve ABD helikopterleri Suriye üzerinde!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.