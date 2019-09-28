Bolu'da 2 kedinin zehirlendiği iddiası

Bolu'da zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen 2 sokak kedisinin cansız bedeni Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'nde 2 sokak kedisi dün sabah saatlerine ölü olarak bulundu.

Kedilerin zehirlendiğinden şüphelenen mahalle sakinleri, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Ölen kedileri alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, kedilerin neden öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

- Mahalle sakinleri kedilerin zehirlendiğini iddia etti

Öte yandan mahalle sakinleri ise kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

Mahalle sakinlerinden Haldun Karakurt, yaptığı açıklamada, sokaktaki kedileri beslediği esnada G.Y. adlı kadın ile karşı karşıya geldiğini ve bu anları cep telefonuyla video çekerek kaydettiğini aktararak, 4-5 senedir her sabah ve her akşam sokaktaki kedilere mama verdiğini söyledi.

G.Y'nin sürekli sokak kedileri ile uğraştığını ifade eden Karakurt, şöyle devam etti: