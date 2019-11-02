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Bolu’da, 2 milyonluk kaçak elektronik cihaz operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:19 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 milyon 810 bin lira değerinde binlerce adet kaçak şarj adaptörü ve kulaklıkla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinde İstanbul’a kaçak elektronik cihaz taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Bolu’da, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 milyon 810 bin lira değerinde binlerce adet kaçak şarj adaptörü ve kulaklıkla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinde İstanbul’a kaçak elektronik cihaz taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Operasyona, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında kaçak şarj adaptörü ve telefon kulaklığı taşıdığı iddia edilen tır durduruldu.
Tır’ın dorse kısmında yapılan aramalarda 146 koli içerisinde piyasa değeri 2 milyon 810 bin lira olan 14 bin 550 adet USB kablosu ile birlikte değişik markalarda kaçak şarj aleti, 5 bin 370 adet değişik markalarda kaçak şarj adaptörü, 4 bin 200 adet USB kablosu ile birlikte değişik markalarda kaçak araç şarj adaptörü,7 bin 78 adet değişik markalarda kaçak kulaklık ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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