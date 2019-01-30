HABER

Bolu’da 2018 yılında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:57 | Son Güncelleme

Bolu’da narkotik ekipleri, 2018 yılında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bolu’da narkotik ekipleri, 2018 yılında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 40 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2018 yılı içerisinde kent merkezi, D-100 ve TEM Otoyolu üzerinde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları açıklandı. Yıl içerisinde, 137 operasyonda 273 şüpheli hakkında işlem yapılan Bolu’da, şüphelilerden 40 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. 2018 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda, 193 kilo 751 gram eroin, 102 kilo 403 gram toz esrar, 21 kilo 506 gram kubar esrar, 23 bin 829 adet ecstasy hap, 15,56 gram plaka esrar, 731,12 gram bonzai, 4,83 gram kokain, 290,79 gram skunk, 129 kök Hint keneviri bitkisi, 39,87 gram metamfetamin, 1,02 gram crack, 46 adet sentetik ecza, 2 adet methadone ve 1 adet captagon hap olmak üzere uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildiği ifade edildi.

Bolu’da 2018 yılında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.