Bolu’da 2018 yılında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bolu’da narkotik ekipleri, 2018 yılında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 40 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2018 yılı içerisinde kent merkezi, D-100 ve TEM Otoyolu üzerinde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları açıklandı. Yıl içerisinde, 137 operasyonda 273 şüpheli hakkında işlem yapılan Bolu’da, şüphelilerden 40 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. 2018 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda, 193 kilo 751 gram eroin, 102 kilo 403 gram toz esrar, 21 kilo 506 gram kubar esrar, 23 bin 829 adet ecstasy hap, 15,56 gram plaka esrar, 731,12 gram bonzai, 4,83 gram kokain, 290,79 gram skunk, 129 kök Hint keneviri bitkisi, 39,87 gram metamfetamin, 1,02 gram crack, 46 adet sentetik ecza, 2 adet methadone ve 1 adet captagon hap olmak üzere uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildiği ifade edildi.