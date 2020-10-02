Bolu’da 263 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 263 gram skunkla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı otoyol üzerine kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta narkotik köpeği ‘Sezar’la yapılan aramalarda 263 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan B.G. (25), E.İ. (32) ve M.Ö. (28) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



