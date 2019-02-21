Bolu'da 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 3 gözaltı

Bolu'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 289 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobilde uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Narkotik ekipleri il merkezinde seyir halinde olan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.Ç.(31), B.Ö(35) ve Ö.Ç.(29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



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