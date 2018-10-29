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Bolu'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

BOLU'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Bolu'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Vali Aydın Baruş, makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Daha sonra Demokrasi Meydanı önünde düzenlenen programa geçildi. Programa Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, CHP Milletvekili Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Baruş, Belediye Başkanı Yılmaz ve Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Eştürk, askeri araç üzerinden törene katılan vatandaşların bayramını kutladı. Programda halk oyunları ekibi gösterilerini sunarken, günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve kompozisyonlar okundu. Törende, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, okulların ve askerlerin bando eşliğinde yaptığı resmi geçidin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da 29 Ekim coşkuyla kutlandıBolu'da 29 Ekim coşkuyla kutlandıBolu'da 29 Ekim coşkuyla kutlandıBolu'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

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Hatay'da 29 Ekim coşkusuHatay'da 29 Ekim coşkusu
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