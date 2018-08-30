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Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

BOLU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene geçildi. Burada Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı. Törene, birçok aile çocuklarıyla katılırken, geçiş yapan askerler alkışlandı. Halk oyunlarının ardından geçit töreniyle kutlamalar sona erdi.

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Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandıBolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandıBolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandıBolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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