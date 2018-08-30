Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene geçildi. Burada Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı. Törene, birçok aile çocuklarıyla katılırken, geçiş yapan askerler alkışlandı. Halk oyunlarının ardından geçit töreniyle kutlamalar sona erdi.
FOTOĞRAFLI
Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler
30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı
Vergi incelemesi muafiyetinde son gün yarın!
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Trende akılalmaz olay! İki çift birbirine girdi!
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Ondan gözünüzü alamayacaksınız
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi
Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum