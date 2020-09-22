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  4. Bolu’da 3,5 kilo esrarla yakalan şüpheli serbest bırakıldı

Bolu’da 3,5 kilo esrarla yakalan şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda paketler halinde otomobilin bagajına gizlenmiş 3 kilo 550 gram esrarla yakalanan H.A.

Bolu’da 3,5 kilo esrarla yakalan şüpheli serbest bırakıldı

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda paketler halinde otomobilin bagajına gizlenmiş 3 kilo 550 gram esrarla yakalanan H.A. (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, bagaj kısmına paketler halinde gizlenmiş 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü H.A. (45) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuyla adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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