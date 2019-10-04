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Bolu’da, 4 bin 600 adet cinsel güç artırıcı hap yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 168 bin lira olan 575 adet boş ilaç kutusu ve 4 bin 600 adet cinsel gücü artırıcı hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında İ.K.

Bolu’da, 4 bin 600 adet cinsel güç artırıcı hap yakalandı

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 168 bin lira olan 575 adet boş ilaç kutusu ve 4 bin 600 adet cinsel gücü artırıcı hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında İ.K. (57) isimli sürücünün kullandığı otomobili durdurdu. İ.K.’nın şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri 168 bin lira olduğu belirlenen 575 adet üzerinde Sildenafil-100-8 F.C Tablets ibareli boş ilaç kutusu ve 1150 adet blaster içerisinde toplam 4600 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü İ.K. ve araçta bulunan E.K. (47), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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