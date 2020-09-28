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Bolu’da, 40 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde başlayan ve 40 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevki’inde bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde başlayan ve 40 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevki’inde bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Ankara, Zonguldak ve Bolu’nun ilçe itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınının yerleşim alanlarına ekipler karadan ve havadan yoğun bir çalışma yürüttü.
Gün boyunca devam eden ve 40 hektarlık alanda etkili olan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte itfaiye ve yangın söndürme helikopterleri ile soğutma çalışması başlatıldı.

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