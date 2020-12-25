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  4. Bolu’da 5 kilo 50 gram eroinle yakalanan şahıs tutuklandı

Bolu’da 5 kilo 50 gram eroinle yakalanan şahıs tutuklandı

25.12.2020 16:37 | Son Güncelleme:
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Bolu’da 5 kilo 50 gram eroinle yakalanan şahıs tutuklandı

Bolu’da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda İstanbul’a 5 kilo 50 gram eroin götürürken yakalanan Mustafa B.

Bolu’da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda İstanbul’a 5 kilo 50 gram eroin götürürken yakalanan Mustafa B. (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.
Durdurulan araçta yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 paket halinde 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Mustafa B. (47) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da 5 kilo 50 gram eroinle yakalanan şahıs tutuklandı

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