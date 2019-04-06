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Bolu'da 5. Ulusal Aşçılık Kampı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

Aşçılık kampı, Mengen ilçesinde 13 ülkeden 80 üniversitenin katılımıyla 21-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek

  1. Ulusal Aşçılık Kampı, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Bolu'nun Mengen ilçesindeki kampüsünde, 13 ülkeden 80 üniversitenin katılımıyla 21-28 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneğinden (AŞOMDER) yapılan açıklamada, bu yıl beşincisi düzenlenecek Ulusal Aşçılık Kampı'nın 21-28 Nisan tarihlerinde, 13 ülkede faaliyet gösteren 80 üniversitenin katılımı ile gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, 13 ülkenin öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılacağı kampın, her yıl olduğu gibi bu yıl da aşçılığın kalbi Mengen'de yapılacağına değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimler, 21-28 Nisan'da, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulunun mutfaklarında, bahçelerine kurulan kamp alanında ve ilçenin doğal ortamlarında verilecek. Bu eğitimler için özel olarak hazırlanan mutfaklarda kullanılacak mutfak gereçleri ve yemeklerin yapımı için gereken malzemeler AŞOMDER ve destekçi firmalar tarafından karşılanacak."

Açıklamada, kamp boyunca eğitim sırasında kullanılacak kırmızı ve beyaz etler, deniz ürünleri, bakliyatlar, hamur işleri ve yağlar gibi yeme-içme malzemelerinin yanı sıra hijyen ürünleri ve üniformaların, destekçi firmalar tarafından ücretsiz karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AŞOMDER Başkanı Levent Demirçakmak, beş sene önce başladıkları ve dünyanın başka bir yerinde örneği olmayan kampa katılımın, önceki yıllara göre artış göstererek, 13 ülkeden, 47 şehirden, 80 üniversitenin 108 birimine ulaştığını bildirdi.

Yükseköğretim kurumlarına bağlı okullardan 120 öğrenci ile 90 öğretim elemanının kampa katılım sağlayacağını ve 30 konuda farklı eğitimler alacağını belirten Demirçakmak, "AŞOMDER üyelerinin büyük fedakarlıklarıyla hazırlanan Ulusal Aşçılık Kampı artık kanaat önderlerince bir marka olarak dile getiriliyor." ifadelerini kullandı.

- Protokol imzalandı

Ulusal Aşçılık Kampı için Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emine Elif Yücetürk ve AŞOMDER Başkanı Levent Demirçakmak arasında protokol imzalandı.

Mengen Belediyesi'nde düzenlenen protokol töreninde konuşan Kaymakam Günaydın, geçtiğimiz yıllarda olduğu şekilde, bu yıl da ilçedeki bütün kamu olanaklarını, bir sosyal sorumluluk projesi olan Ulusal Aşçılık Kampı'na tahsis edeceklerini, kampın Türk aşçılık mesleğine katkılarının büyük olacağını kaydetti.

Yücetürk de aşçılık kampı etkinliğinin gelecek yıllarda uluslararası düzeye taşınması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 21-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan kampla ilgili iş birliği protokolü taraflarca imzalandı.

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AŞOMDER Bolu Mengen Ulusal Aşçılık Kampı

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