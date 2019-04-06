Bolu'da 5. Ulusal Aşçılık Kampı yapılacak

Ulusal Aşçılık Kampı, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Bolu'nun Mengen ilçesindeki kampüsünde, 13 ülkeden 80 üniversitenin katılımıyla 21-28 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneğinden (AŞOMDER) yapılan açıklamada, bu yıl beşincisi düzenlenecek Ulusal Aşçılık Kampı'nın 21-28 Nisan tarihlerinde, 13 ülkede faaliyet gösteren 80 üniversitenin katılımı ile gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, 13 ülkenin öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılacağı kampın, her yıl olduğu gibi bu yıl da aşçılığın kalbi Mengen'de yapılacağına değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimler, 21-28 Nisan'da, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulunun mutfaklarında, bahçelerine kurulan kamp alanında ve ilçenin doğal ortamlarında verilecek. Bu eğitimler için özel olarak hazırlanan mutfaklarda kullanılacak mutfak gereçleri ve yemeklerin yapımı için gereken malzemeler AŞOMDER ve destekçi firmalar tarafından karşılanacak."

Açıklamada, kamp boyunca eğitim sırasında kullanılacak kırmızı ve beyaz etler, deniz ürünleri, bakliyatlar, hamur işleri ve yağlar gibi yeme-içme malzemelerinin yanı sıra hijyen ürünleri ve üniformaların, destekçi firmalar tarafından ücretsiz karşılanacağı aktarıldı.