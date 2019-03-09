Bolu'da bulunan bir özel hastanenin kadın çalışanları, toplu olarak "şeker diyeti"ne başladı.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan özel hastanede çalışan 50 kadın, hastane diyetisyeni ve psikoloğunun desteğiyle 21 günlük şeker diyeti yapmaya karar verdi. Programa başlamadan önce tek tek tartılan hastane çalışanları 21 gün boyunca şekerli gıdalar ile beyaz undan uzak durarak yaz mevsimine daha sağlıklı ve fit girmeyi hedefliyor.

Şeker diyetine başlayan hastane çalışanları, program öncesinde bir moral etkinliği düzenledi. Moral etkinliğinde konuşan hastanenin yönetim kurulu başkanı Cavit Demir, bu programa katılan tüm çalışanlarına başarılar diledi.

Şekerin insan sağlığına zararlarına da değinen Demir, "Hayatımızda şekeri ve tüm şekerli gıdaları çıkarıyoruz. Örnek bir projeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimiz ile psikologlarımız da bu konuda bizi destekliyorlar. İnşallah hep beraber sağlıklı bir hayatımız olur diyorum." şeklinde konuştu.

Hastanenin diyetisyeni Dilehan Bayraktaroğlu Kaya da şekersiz beslenerek yaza daha sağlıklı ve fit girmeyi amaçladıklarını kaydetti.