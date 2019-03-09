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Bolu'da, 50 kadın aynı anda "şeker diyeti"ne başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

Bolu'da, 50 kadın aynı anda "şeker diyeti"ne başladı

Bolu'da bulunan bir özel hastanenin kadın çalışanları, toplu olarak "şeker diyeti"ne başladı.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan özel hastanede çalışan 50 kadın, hastane diyetisyeni ve psikoloğunun desteğiyle 21 günlük şeker diyeti yapmaya karar verdi. Programa başlamadan önce tek tek tartılan hastane çalışanları 21 gün boyunca şekerli gıdalar ile beyaz undan uzak durarak yaz mevsimine daha sağlıklı ve fit girmeyi hedefliyor.

Şeker diyetine başlayan hastane çalışanları, program öncesinde bir moral etkinliği düzenledi. Moral etkinliğinde konuşan hastanenin yönetim kurulu başkanı Cavit Demir, bu programa katılan tüm çalışanlarına başarılar diledi.

Şekerin insan sağlığına zararlarına da değinen Demir, "Hayatımızda şekeri ve tüm şekerli gıdaları çıkarıyoruz. Örnek bir projeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimiz ile psikologlarımız da bu konuda bizi destekliyorlar. İnşallah hep beraber sağlıklı bir hayatımız olur diyorum." şeklinde konuştu.

Hastanenin diyetisyeni Dilehan Bayraktaroğlu Kaya da şekersiz beslenerek yaza daha sağlıklı ve fit girmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Şekersiz beslenmeyi hep birlikte yaparak başarıya ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kaya, "Şekersiz 21 günde neler yapacağız, bundan bahsetmek istiyorum. Hayatımızdan yapay şekeri ve beyaz unu çıkartacağız bu 21 gün boyunca." dedi.

Kaya, 21 gün boyunca yapacakları şeker diyetinin bir yaşam tarzı haline dönüşmesi için bunun 90 güne tamamlanması gerektiğinin de altını çizerek, "Bu alışkanlığın yaşam tarzı haline dönüşmesi için 90 güne ihtiyacımız var. O yüzen 21 günden sonra da devam edeceğiz. Bunun dışında bol su tüketerek, hareket ederek yaza daha fit ve sağlıklı şekilde gireceğiz. Burada amacımız sağlıklı beslenmeyi hayatımıza oturtmak." ifadesini kullandı.

Kaya, şu anda programa 50 kişinin katıldığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından programa katılacak olan hastane personeli, son kez kendilerine ikram edilen kuru ve yaş pastaları keyifle yedi.

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