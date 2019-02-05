HABER

Bolu'da, 5,6 milyon liralık kobra zehiri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

BOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 mililitrelik tüpler içinde 560 adet kobra zehiri ele geçirildi.

Bolu'da, 5,6 milyon liralık kobra zehiri ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 mililitrelik tüpler içinde 560 adet kobra zehiri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, zehirin piyasa değerinin 5,6 milyon lira olduğu bildirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde kobra zehiri bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda 1 mililitrelik tüpler içinde 560 adet kobra zehiri ele geçirildi. Aramalarda şüpheli şahıs evde bulunamadı. Bunun üzerine Bursa polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüterek şüpheli Y.A.'yı İstanbul'da saklandığı bir evde yakaladı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Y.A.'nın sorgusu devam ederken, zehrin piyasa değerinin 5,6 milyon lira olduğu ifade edildi.
Ele geçirilen kobra zehrinin kozmetik, ilaç yapımı, kanser tedavisi, nükleer silah ayrıştırma gibi alanlarda kullanılabildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da, 5,6 milyon liralık kobra zehiri ele geçirildiBolu'da, 5,6 milyon liralık kobra zehiri ele geçirildiBolu'da, 5,6 milyon liralık kobra zehiri ele geçirildi

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Eskişehir'de halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı (2)Eskişehir'de halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı (2)
Bolu’da 5 milyon 600 bin TL değerinde kobra zehri ele geçirildiBolu’da 5 milyon 600 bin TL değerinde kobra zehri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.