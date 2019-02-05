Bolu'da, 5,6 milyon liralık kobra zehiri ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 mililitrelik tüpler içinde 560 adet kobra zehiri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, zehirin piyasa değerinin 5,6 milyon lira olduğu bildirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde kobra zehiri bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda 1 mililitrelik tüpler içinde 560 adet kobra zehiri ele geçirildi. Aramalarda şüpheli şahıs evde bulunamadı. Bunun üzerine Bursa polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüterek şüpheli Y.A.'yı İstanbul'da saklandığı bir evde yakaladı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Y.A.'nın sorgusu devam ederken, zehrin piyasa değerinin 5,6 milyon lira olduğu ifade edildi.
Ele geçirilen kobra zehrinin kozmetik, ilaç yapımı, kanser tedavisi, nükleer silah ayrıştırma gibi alanlarda kullanılabildiği öğrenildi.
Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı!
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti
Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum