HABER

Bolu'da 6 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 12:52 | Son Güncelleme

BOLU merkezli 11 ile yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 11 ile yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Adana, Bursa, İstanbul, Zonguldak, Gaziantep, Düzce, Sakarya, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Bolu'ya getirildi. 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltındaki 13 kişiden işlemleri tamamlanan Z.Ş., Y.A., T.B., C.Ç., E.A. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutulduZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutuldu
Saddam’ın koruması Şanlıurfa’da öldüSaddam’ın koruması Şanlıurfa’da öldü
Kiralık araçla gezi planı acı bitti; Sercan ve Metin öldüKiralık araçla gezi planı acı bitti; Sercan ve Metin öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Kamyonun içini görenler şok oldu

Kamyonun içini görenler şok oldu

Eşsiz güzellik! Doğa fotoğrafçıları buraya akın etti

Eşsiz güzellik! Doğa fotoğrafçıları buraya akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.