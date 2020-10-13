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  4. Bolu’da 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Bolu’da 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 19:27 | Son Güncelleme

Bolu’da TEM Otoyolunda yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bolu’da TEM Otoyolunda yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik köpeği ile otomobilde yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.K. (42) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü

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