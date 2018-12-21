HABER

Bolu'da 647 şişe kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

BOLU'da, yılbaşı öncesi 12 adrese düzenlenen operasyonda 647 şişe kaçak içki, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bolu'da 647 şişe kaçak içki ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da, yılbaşı öncesi 12 adrese düzenlenen operasyonda 647 şişe kaçak içki, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi, piyasaya kaçak ve sahte içki sürüleceği yönünde gelen ihbar nedeniyle harekete geçti. Ekipler, kaçak içki bulunduğunu tespit ettiği 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, değişik marka ve türlerde 647 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda, işyeri ve ikametlerinde kaçak içkilerle yakalanan R.Y. (32), N.A. (41) ve D.A. (33) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
İki ustadan "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisiİki ustadan "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi
'FETÖ Borsası' davasında, çete bağlantısı olduğu iddia edilen savcı dinlenecek'FETÖ Borsası' davasında, çete bağlantısı olduğu iddia edilen savcı dinlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Hepimiz yapıyoruz! Telefonu şarjı bitmeden şarj edince...

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.