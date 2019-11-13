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Bolu TEM Otoyolu'nda hareketli anlar! Böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

Bolu TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu yapıldı. Aralarında emekli astsubayın da olduğu 5 kişinin yakalandığı operasyonda 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yakalanan kişiler adliyeye sevk edildi.

Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan ve aralarında emekli astsubayında olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 1 hafta boyunca yaptıkları teknik takip sonucunda şüpheli 3 otomobilin TEM Otoyolu Doğu Gişeleri mevki’inden geçiş yaptığını belirleyen ekipler, M.A. (36), R.T. (39), A.E. (31) ve B.K.’nın (43) bulunduğu araçlardan 2’sini seyir halindeyken yaptıkları operasyonla durdurarak şahısları gözaltına aldı.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON LİRA!

Şüphelilerden emekli astsubay H.P. (46), takip edildiğini anlayarak otomobili emniyet şeridine çekti. Araçta bulunan 69 kilo 500 gram eroini yol kenarında bulunan yeşil alana atan H.P., olay yerinden kaçmak istediği sırada polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. H.P.’nin araçtan attığı eroin, ekiplerin yaptığı aramada ağaçların arasında bulundu. Piyasa değeri 35 milyon lira olduğu belirlenen 69 kilo 500 gram eroinle yakalanan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu TEM Otoyolu uyuşturucu operasyonu

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