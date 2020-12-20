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Bolu’da 7 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

20.12.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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Bolu’da 7 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

Bolu’nun Gerede ilçesinde çalıştığı fabrikada 7 metre yükseklikten beton zemine düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan 27 yaşındaki Mustafa Altundağ isimli işçi, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Bolu’nun Gerede ilçesinde çalıştığı fabrikada 7 metre yükseklikten beton zemine düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan 27 yaşındaki Mustafa Altundağ isimli işçi, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Altundağ’ın başının üzerine düşerek kanlar içerisinde kaldığını gören arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesine götürüldü. Mustafa Altundağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’da 7 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

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