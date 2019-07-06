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Bolu’da, 72 milyon dolarlık radyoaktif madde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda bir araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram "kaliforniyum" radyoaktif madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde radyoaktif madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.Şüpheli otomobil D-100 Karayolu Atatürk Orman Parkı yakınlarında durdurularak içinde aram yapıldı.

Bolu’da, 72 milyon dolarlık radyoaktif madde yakalandı

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda bir araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram "kaliforniyum" radyoaktif madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde radyoaktif madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Şüpheli otomobil D-100 Karayolu Atatürk Orman Parkı yakınlarında durdurularak içinde aram yapıldı. Araç içinde yapılan aramada, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
Piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olduğu değerlendirilen ve ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.
Ekipler, ele geçirilen kaliforniyum maddesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

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