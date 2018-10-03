Bolu'da 745 şişe kaçak içki ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, jandarmanın durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 745 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa gişeleri mevkiinde yaptığı uygulamada bir hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli marka ve boyutlarda 745 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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