HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da 83 kilo 550 gram esrar yakalanan şahıs tutuklandı

Bolu’da 83 kilo 550 gram esrar yakalanan şahıs tutuklandı

13.11.2020 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bolu’da 83 kilo 550 gram esrar yakalanan şahıs tutuklandı

Bolu’da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 550 gram esrarla yakalanan 4 kişiden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 550 gram esrarla yakalanan 4 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, aracın değişik yerlerine saklanmış 83 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.G. (31), B.K. (29), Y.T. (22) ve Murat A. (36) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.G. (31), B.K. (29) ve Y.T. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Şifası fiyatını artırdı! Faydasını öğrenen aktara koşuyorŞifası fiyatını artırdı! Faydasını öğrenen aktara koşuyor
Bu sebzeler hem kadın hem erkek kısırlığına bire bir! Bu sebzeler hem kadın hem erkek kısırlığına bire bir!

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Kayseri Valisi Günaydın'dan vatandaşlara çağrı: Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayalım

Vali'den vatandaşlara kritik çağrı

Sigara içilmeyecek yerler tam liste 2020... Açık alanda sigara içme cezası ne kadar? Sigara yasağı genelgesi detayları!

Sigara içilmeyecek yerler tam liste!

Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı

İlk kez 2014'te görülmüştü! Yeniden ortaya çıktı

Uzmanı o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecek

Uzmanı o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecek

Şifası fiyatını artırdı! Faydasını öğrenen aktara koşuyor

Şifası fiyatını artırdı! Faydasını öğrenen aktara koşuyor

Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama: Maske yakında hayatımızdan çıkmış olacak

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.