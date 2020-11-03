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Bolu’da 87 bin 380 uyuşturucu hap yakalandı: 2 tutuklu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 11:00 | Son Güncelleme

Bolu TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 87 bin 380 adet uyuşturucu hapla yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bolu TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 87 bin 380 adet uyuşturucu hapla yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 46 paket halinde, 15 kilo 600 gram ağırlıkta toplam 87 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla yakalanan Suriye uyruklu Mehdi A. (24) ve Mahmud E. (28) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehdi A. (24) ve Mahmud E. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Narkotik ekipleri yakalanan uyuşturucu haplarla “Geçmiş olsun İzmir” yazarak saat kulesinin çizimini yaptı.

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