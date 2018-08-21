Bolu'da acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, 16 kişi kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da, Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesmek isterken, bıçakla ya da kaçan kurbanını yakalamak isterken yaralanan 15 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne 1 kişi ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bazı acemi kasaplar hastanelere kendi imkanlarıyla gelirken, bazıları da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 15'i hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan 1 kişi geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
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