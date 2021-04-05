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Bolu’da ahşap ev alev alev yandı

05.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.Olay, dün gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde meydana geldi.

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan 2 katlı ahşap ev ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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