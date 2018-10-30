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Bolu'da ahşap evde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

Yangın sırasında oğullarının evde kaldığını zanneden anne ve baba fenalık geçirdi

Bolu'da çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Dodurga Mahallesi Dilekbaşı Sokağı'nda, Recep Orakçı'nın oturduğu 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, olay sırasında evlerinde olmayan Recep ve eşi Gülsüm Orakçı, yangın haberini alıp geldiklerinde evde bıraktıkları oğulları Ferhat'ı göremeyince fenalık geçirdi.

Kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Ferhat Orakçı ile fenalık geçiren anne ve babası, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bolu Dilekbaşı Sokak Dodurga mahallesi itfaiye yangın

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