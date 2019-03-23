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Bolu'da AK Parti ve CHP'liler seçimlerde birbirlerine başarı diledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 18:52 | Son Güncelleme

BOLU’da AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile CHP’li Umut Oran, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nde karşılaştı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile CHP’li Umut Oran, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nde karşılaştı. AK Parti ve CHP’nin temsilcileri birlikte aynı masada çay içip sohbet ederek, seçimlerde birbirlerine başarılar diledi.

Bolu’ya seçim çalışmaları kapsamında gelen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ile beraberindeki CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Bu sırada AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak da Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ne geldi. AK Parti ve CHP temsilcileri birlikte aynı masada oturup çay içip, sohbet etti. Partililer birbirlerine seçimlerde başarılar diledi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “CHP İl Başkanı Kazım Karsu bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir ağabeyimdir. Bu ziyaretler kullanacağımız dili törpülüyor. Dolayısıyla biz küçük bir şehirde yaşıyoruz. Birbirimizin cenazesine, düğününe gidiyoruz. Kazım ağabey benim oğlumun nikah şahidi olmuştu. İnşallah seçim süreci de kavgasız, gürültüsüz şekilde bizim Bolu ölçeğinde geçti. Siyaseten birbirimizi rencide etmeyecek şekilde eleştirilerimiz olacaktır. Önümüzdeki hafta da bir karar verilecek o karara da saygı duyacağız” dedi.

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da, “Siz bakanları getiriyorsunuz. Biz de Umut Oran’ı getiriyoruz. Umudumuz her zaman var. Biz kazandığımız zaman siz de kazanmış olacaksınız diye düşünüyorum. Siz de kazansanız biz kazanacağız diye düşünüyorum. Aklınızda bir şüphe olmasın” ifadelerini kullandı.

Umut Oran ise Anadolu’da parti temsilcileri arasında bu şekilde manzaraların sıklıkla yaşandığını dile getirerek, “Ben de Anadolu’yu geziyorum. Anadolu’da bu manzara var. Orada partiler bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiği zamanlar birbirlerine sarf edecekleri sözleri daha itina ile seçiyorlar. Yüz yüze bakıyorlar. Şu fotoğraflara ihtiyaç var. Yukarıda da var. Yukarılar da böyle olmalı. Gerçekten çok hoş bir durum ortaya çıktı” diye konuştu.

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