Bolu’da, alev alev yanan 2 baraka ve 1 odunluk küle döndü

Bolu’da, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2 baraka ve 1 odunluk küle döndü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Gölköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ceyhan’a (87) ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler odunluğun bitişiğinde bulunan ve kimsenin yaşamadığı 2 barakaya sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine köyde yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabaları sonucunda alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında odunluk ve 2 baraka tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

