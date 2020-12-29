HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da arıza yapan otomobilin yanma anı güvenlik kamerasında

Bolu’da arıza yapan otomobilin yanma anı güvenlik kamerasında

29.12.2020 14:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, seyir halindeyken arıza yapan otomobilin motoru patladıktan sonra alev alev yanması güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Bolu’da, seyir halindeyken arıza yapan otomobilin motoru patladıktan sonra alev alev yanması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin U. idaresindeki 06 CGC 870 plakalı otomobil seyir halindeyken arıza yaptı. Muhittin U. aracını yol kenarına çektikten sonra yeniden çalıştırmaya çalıştığı sırada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi.
Sürücünün büyük bir panikle araçtan çıktığı sırada otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin motorunda yaşanan patlama ve yangın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araçta yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdiÇavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

23 kez ceza kesilen dönerciden tepki çeken sözler: Genelge beni bağlamaz

23 kez ceza yiyen dönerciden tepki çeken sözler

Seri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın

Seri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın

Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama

Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama

Bakan Çavuşoğlu: Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Türkiye'de kaç PKK'lı terörist var? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

İşte Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısı!

Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.