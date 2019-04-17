Bolu'da ayakları kesilmiş kedi ölüsü bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, arka ayakları kesilmiş halde kedi cesedi bulundu. Sokak kedilerini besleyen Nalan Tombul, vahşete tepki göstererek, “Bunu yapanlar lütfen bulunsun, başka hayvanların başına gelmesin” dedi. Tabaklar Mahallesi'nde sokak kedilerini besleyen Nalan Tombul, her sabah olduğu gibi bu sabah da kedileri beslemek için geldiği metruk binanın bahçesinde ölü bir kedi olduğunu fark etti. Kedinin arka ayaklarının kesildiğini gören Nalan Tombul vahşete isyan etti. Sokak kedilerini besleyen Nalan Tombul, “Bugün sabah geldiğimde kedinin ayaklarını kesip bahçeye attıklarını fark ettim. Lütfen kim yaptıysa çıksın. Başka kedilerin başına gelmesin. Başka hayvanların başına gelmesin. Kediye çok üzüldüm. Bunu yapanların peşini bırakmayacağım” diye konuştu.



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