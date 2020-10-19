Bolu’da bal tenekelerinde eroin saklayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bal tenekelerinin içine gizledikleri 2 kilo eroin ve 824 gram metanfetaminle yakalanan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile araçta yapılan aramalarda bal tenekelerinin içine gizlenmiş 2 kilo eroin ve 824 gram metanfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan N.B (45) ve İran uyruklu M.T. (24) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

