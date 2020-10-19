HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da bal tenekelerinde eroin saklayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da bal tenekelerinde eroin saklayan 2 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 15:51 | Son Güncelleme

Bolu’da TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bal tenekelerinin içine gizledikleri 2 kilo eroin ve 824 gram metanfetaminle yakalanan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bolu’da TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bal tenekelerinin içine gizledikleri 2 kilo eroin ve 824 gram metanfetaminle yakalanan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile araçta yapılan aramalarda bal tenekelerinin içine gizlenmiş 2 kilo eroin ve 824 gram metanfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan N.B (45) ve İran uyruklu M.T. (24) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Şanlıurfa’da onlarca işçi yemekten zehirlendiŞanlıurfa’da onlarca işçi yemekten zehirlendi
İşte yüksük çorbası tarifi...İşte yüksük çorbası tarifi...
1/
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Diğer Haberler
Denizli'yi dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı
Faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu! NTV canlı yayınında panik anları
Canlı yayında saldırı anı!
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.