Bolu'da baraka ve tarım arazisi yangını

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkeze bağlı Bahçeköy köyünde çıkan yangında ahır ve depo olarak kullanılan baraka ve 1 dönüm arazi yandı.

Yangın, kent merkezine bağlı Bahçeköy köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Köyde oturan Kazım Ataş'a ait ahır ve depo olarak kullanılan barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yan tarafta bulunan tarlaya sıçradı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, baraka kullanılmaz hale geldi, 1 dönüm tarım arazisi de yandı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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