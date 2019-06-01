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BOLU'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 04:20 | Son Güncelleme

BOLU'da Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

BOLU'da Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, gece saatlerinde Bolu'ya vardı. Tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde sorun yaşamadı. Karadeniz illerine gidişi sağlayan D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkiinde gece saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruklar 10 kilometreye kadar ulaştı. Karayolları ve trafik ekipleri yolları açık tutmak için çalışma yaptı. Ancak bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve TIR'ların arıza yapması trafiğin durmasına neden oldu. Trafiğin durmasıyla bazı sürücüler araçtan indi. Bölgede trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi bekleniyor.

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