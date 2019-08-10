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Bolu'da bayram tatili trafiği (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde sürüyor.

Bolu'da bayram tatili trafiği (3)

TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR
Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde sürüyor. Yoğunluk özellikle TEM Otoyolu'nda Bolu Dağı ve Avşar köyü mevkiinde yaşanıyor. D-100 Karayolunda ise Gerede-Karadeniz yol ayrımında yoğunluk oluyor.
ARAÇ ARIZALARI BOLU DAĞI'NDA TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
TEM Otoyolu'nun dik rampalarıyla bilinen Bolu Dağı mevkiinde sıcak havanın da etkisiyle araçlar sıklıkla arıza yapıyor. Bazı sürücüler, araçlarının hararet yapmasını engellemek için yol kenarına park ediyor. Bazı araçlar ise yol ortasında arıza yaptığı için trafikte aksama yaşanıyor. Arıza yapan araçlar bölgede hazır bekleyen çekicilerle yoldan kaldırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da bayram tatili trafiği (3)Bolu'da bayram tatili trafiği (3)Bolu'da bayram tatili trafiği (3)Bolu'da bayram tatili trafiği (3)

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