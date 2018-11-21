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Bolu'da belediyenin katlı otoparkında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

Yangın nedeniyle binada biriken dumanı tahliye çalışması sürüyor

Bolu Belediyesi katlı otoparkının zemin katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, belediye binasının arkasında bulunan 5 katlı otoparkın zemin katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, bina içinde biriken dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bir belediye personeline olay yerinde tedavi etti.

Binada mahsur kalanın kimsenin olmadığı öğrenilen olayda, duman tahliye işlemleri sürüyor.

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Bolu katlı otopark yangın

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