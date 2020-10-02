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  4. Bolu’da bilgisayarında cinsel içerikli görüntü bulunan İmar Müdürü tutuklandı

Bolu’da bilgisayarında cinsel içerikli görüntü bulunan İmar Müdürü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Bolu’da kendisine ait bilgisayara suç teşkil eden cinsel içerikli görüntüler indirdiği tespit edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü M.Ö.

Bolu’da bilgisayarında cinsel içerikli görüntü bulunan İmar Müdürü tutuklandı

Bolu’da kendisine ait bilgisayara suç teşkil eden cinsel içerikli görüntüler indirdiği tespit edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisine ait bilgisayarına suç teşkil eden cinsel içerikli videolar indirdiğini tespit ettiği Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü M.Ö. hakkında soruşturma başlattı. 6 yıldır Bolu Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapan M.Ö, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. M:Ö.’nün evinde ve belediyedeki makam odasında bulunan bilgisayarlarında inceleme yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede M.Ö.’nün bilgisayarında çok sayıda uygunsuz görüntü bulundu.
Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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