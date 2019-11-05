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Bolu’da bir haftada ayakları kopuk 5 kedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

BOLU'da, son 1 haftada ayakları kopuk halde 5 kedi bulundu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, son 1 haftada ayakları kopuk halde 5 kedi bulundu. Daha önce 2 kedinin ayağının koptuğu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiği yönünde açıklama yapmıştı. Son olayda kediyi bulan apartman sakinleri ise ayakların kesilmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.
Kılıçarslan Mahallesi 103'üncü Sokakta bulunan bir apartmanda oturanlar, sabah apartmanın bahçesinde 4 ayağı da kopuk kedi ölüsü buldu. Apartman sakinleri durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kedinin vücudunda çok fazla kan olmadığı, yalnızca ayaklarının kopuk olduğu görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kediyi incelemek üzere götürdü.
Apartmanda oturan Gülizar Bayrak, "Gece eşim görmüş. Bu neyin nesi diye bana söyledi eşim. Daha önce böyle şeyleri televizyonda duymuştuk. Dün akşam yoktu. Gece atılmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir yerde kesilmiş bence buraya atılmış özellikle. Çünkü çok fazla kan yok" diye konuştu.
SATANİST İŞİ Mİ?
Apartman yöneticisi Mine Küçük ise "Benim de kedilerim var. Görünce çok üzüldüm. Daha önce duymuştuk Bolu'da böyle olayları. Buralarda kamera falan görmüyor mu acaba? Bence ayakları kesilmiş. Dizden aşağısı özellikle 4 ayağı da kesilmiş. Daha önce olmuyordu böyle şeyler. Satanist işi mi acaba?" dedi.
1 HAFTADA 5'İNCİ OLAY
Son 1 hafta içinde Borazanlar, Alpagutbey ve Beşkavaklar mahallerinde de ayakları kopuk halde 4 adet kedi ölüsü bulunmuştu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Ekim'de Alpagut Mahallesi'nde 2 kedinin ayaklarının kopuk halde bulunmasıyla ilgili olayda, köpek saldırısı sonucu kedilerin ayaklarının koptuğu ifade edilmişti. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

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